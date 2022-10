Report von Bain und Meta zum digitalen Konsumverhalten / Südostasien bleibt Vorreiter beim E-Commerce

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Wien/Zürich (ots) -- Ende 2027 wird es im südostasiatischen Raum 402 Millionen potenzielleOnlinekundinnen und -kunden geben- Ausländische Direktinvestitionen haben in den letzten Jahren weiter zugenommen- Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen mehr Onlineplattformen denn je,erwarten aber gleichzeitig ein integriertes Omnikanal-Erlebnis- Verändertes Konsumverhalten erfordert von Unternehmen rasches Handeln, dierichtigen Strategien und passende Tools vor allem für junge ZielgruppenSüdostasien ist ein digitaler Wachstumsmarkt - und wird dies auch in Zukunftsein. In Indonesien, Malaysia, auf den Philippinen, in Singapur, Thailand undVietnam wird es Ende dieses Jahres rund 370 Millionen onlineaffineKonsumentinnen und Konsumenten geben, bis Ende 2027 ist eine Zunahme auf 402Millionen zu erwarten. Das jährliche Bruttomarktvolumen wird in diesem Zeitraumvon 210 auf 280 Milliarden US-Dollar zunehmen. Dies sind Ergebnisse des Reports" Southeast Asia's Digital Consumers: A New Stage of Evolution(https://www.bain.com/globalassets/noindex/2022/meta_bain_syncsea_2022.pdf) ",den die internationale Unternehmensberatung Bain & Company gemeinsam mit demTech-Konzern Meta erstellt hat. Er basiert auf einer Befragung von rund 16.000Verbraucherinnen und Verbrauchern aus den sechs genannten Ländern ab einem Altervon 15 Jahren sowie zahlreichen Interviews, die mit Top-Führungskräften derE-Commerce-Branche geführt wurden."Die stetig wachsende Onlinekundschaft, das langfristig günstige demografischeProfil und die Begeisterung für neue Technologien prägen das Konsumverhalten inSüdostasien nachhaltig", erklärt Bain-Partner und Branchenexperte NikolausZacher. "Das Bedürfnis der Verbraucherinnen und Verbraucher nach integriertenEinkaufserlebnissen, die Online- und Offlinekanäle effektiv miteinanderverbinden, hat sich infolge der Pandemie weiter verstärkt und treibtinsbesondere den E-Commerce in der Region voran."Soziale Medien von immer größerer BedeutungFür 82 Prozent der Befragten ist das Internet inzwischen der wichtigste Kanal,um Waren zu entdecken oder sich über sie zu informieren. Dabei greifen sie aufimmer mehr Plattformen zurück. So werden 27 Prozent aller Produktrecherchen überklassische E-Commerce-Anbieter getätigt. Doch fast die Hälfte entfälltmittlerweile auf soziale Medien. Dabei sind Videos (21 Prozent) die amhäufigsten genutzte Quelle - vor Foto-Feeds (15 Prozent) und Messaging (10Prozent). Gerade die Bedeutung von Videos hat zwischen 2020 und 2022 mit einerjährlichen Wachstumsrate von rund 70 Prozent drastisch zugenommen.