NFT-Plattform für Athleten Investments FANtium sammelt 2 Millionen Euro von prominenten Investoren ein

Zug, Switzerland (ots/PRNewswire) - Zusammenfassung



- Die Finanzierungsrunde wird von prominenten Athleten und Angel Investoren

unterstützt, darunter Lucas von Cranach, Gründer One Football, Sebastian

Borget, COO und Mitgründer von Sandbox und Tennisprofi Dominic Thiem

- Die Plattform ermöglicht es Sportfans in Athleten zu investieren und an ihrem

finanziellen Erfolg zu partizipieren

- Athleten erhalten Zugang zu einer neuartigen Finanzierungsform und können die

Verbindung zu ihren Fans intensivieren



Die Athleten-Investment Plattform FANtium ( http://fantium.com/ ) gab heute eine

private Pre-Seed Runde in Höhe von 2 Millionen Euro (2 Millionen US-Dollar)

bekannt. Die Finanzierung stammt von prominenten Web3 Angel Investoren, darunter

Sebastien Borget, COO und Mitgründer von Sandbox, Brian O'Hagan, Growth Lead von

Sorare, Itamar Lesuisse, Mitgründer und CEO von Argent und Anand Agarawala,

Mitgründer von Spatial. Darüber hinaus wird das Unternehmen von bekannten

Athleten und Gründern aus dem Sportbereich unterstützt, wie auch dem

österreichischen Tennisprofi und US-Open-Sieger Dominic Thiem sowie

OneFootball-Gründer Lucas von Cranach.