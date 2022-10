Wirtschaft Bundesregierung rechnet 2023 mit Rückgang der Inflation

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung geht in ihrer neuesten Konjunkturprognose von einer Abnahme der Inflation aus. Die Inflationsrate soll 2023 sieben Prozent betragen, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise.



Im laufenden Jahr soll die Rate bei acht Prozent liegen. Am Mittwoch will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Herbstprojektion vorstellen. Mehrere Medien hatten vergangenen Donnerstag berichtet, die Regierung gehe davon aus, dass die Teuerung im kommenden Jahr noch höher ausfallen werde als im laufenden Jahr.