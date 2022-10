Neue Pflanzenschutz Kartell Sammelklage gestartet Mehr als 500 Agrarbetriebe schließen sich unilegion Bauernbündnis an (FOTO)

München (ots) - Ab sofort können Agrarbetriebe risikolos an der Sammelklage der

Initiative "unilegion Bauernbündnis Pflanzenschutz" teilnehmen. Mehrere hundert

Höfe haben sich bereits angeschlossen. Die Sammelklage des Münchener

Rechtsdienstleisters unilegion richtet sich gegen die

Pflanzenschutzmittel-Großhändler, gegen die das Bundeskartellamt Bußgelder in

dreistelliger Millionenhöhe wegen illegaler Preisabsprachen verhängt hatte.

Geschädigte Höfe können sich unter https://www.unilegion-pflanzenschutz.de

unverbindlich registrieren.



"Wir möchten Agrarbetrieben dabei helfen, ihre Rückzahlungsansprüche wegen

überteuerter Pflanzenschutzmittel gegenüber dem Pflanzenschutzkartell risikolos

und so einfach wie möglich geltend zu machen", erklärt Katharina Fröhlich,

Juristin und Geschäftsführerin der unilegion Pflanzenschutz GmbH. "Unsere

Initiative bringt eine Vielzahl von Betrieben zusammen und übernimmt für diese

die gesamten Kosten der Anspruchsdurchsetzung - erforderlichenfalls auch vor

Gericht. So kommen auch kleine und mittlere Betriebe, die nicht die finanziellen

Mittel für ein eigenes teures Verfahren haben, zu ihrem Recht."