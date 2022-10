Mark Schneider, Generaldirektor von Nestlé,spricht in diesem Zusammenhang von einer «ziemlich wahrscheinlichen Rezession in Europa und den USA». Langfristig zeichnet sich ein makrofinanzielles Ökosystem ab, das mit dem Ende der unkonventionellen Politik und ihren Negativzinsen und der Rückkehr zu einer normativeren und sogar heilsameren Risikoeinschätzung einhergeht.



Wir befinden uns also in dieser heiklen Phase, in der das Medikament nur negative Nebenwirkungen zu haben scheint. Aber diese Phase ist nur vorübergehend und wir nähern uns vielleicht einem Wendepunkt, an dem «bad news is good news» gilt.

Die Ankündigung schlechter Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe, die den immer noch sehr angespannten und damit inflationären US-Arbeitsmarkt entspannen könnten, weckte nämlich die Hoffnung auf eine baldige Nachsicht der Zentralbanken, und es kam so- fort zu einer Senkung der Zinssätze. Was die Unternehmen betrifft, so kann sich die Überquerung dieser Furt für Akteure mit zu hoher Verschuldung oder zweitklassiger Qualität als gefährlich erweisen; sie begünstigt im Gegenteil Qualitätsunternehmen, die in der Lage sind, sich an Veränderungen des Umfelds anzupassen.

In diesem Zusammenhang besteht unsere Positionierung darin, bei Anleihen, die attraktive Renditen abwerfen, sehr wachsam gegenüber Bonitätsrisiken zu sein. Bei der Aktienauswahl achten wir sehr genau auf den Verschuldungsgrad und die Lehren, die aus den Ergebnissen zu ziehen sind. Der erfolgreiche Börsengang eines Teils des Kapitals von Porsche Ende September in einem schwachen deutschen Aktienmarkt zeigt, dass Unternehmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil in dem Maße bewertet werden, in dem ihre Qualität anerkannt wird.