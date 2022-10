Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 vergleicht die Pensionssysteme weltweit und zeigt die wichtigsten Herausforderungen beitragsorientierter Pensionspläne auf

Frankfurt (ots) - Deutschland belegt in diesem Jahr in der Gesamtbewertung des

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 (MCGPI) Rang 17 (unverändert 67.9

von maximal 100 Punkten). Das isländische Altersversorgungssystem führt die

Liste erneut an, während die Niederlande und Dänemark den zweiten bzw. dritten

Platz belegen. Da sich immer mehr Arbeitgeber von leistungsorientierten Plänen

verabschieden, werden in der Studie auch die Herausforderungen und Chancen

untersucht, die sich aus der weltweiten Verlagerung hin zu Defined

Contribution-Plänen bzw. zu den in Deutschland weit verbreiteten

beitragsorientierten Plänen ergeben, bei denen der Einzelne tendenziell mehr

finanzielle Verantwortung trägt.



Der MCGPI ist eine umfassende Studie zu 44 globalen Rentensystemen, die 65

Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren. Die Studie vergleicht die

Altersversorgungssysteme in aller Welt, zeigt einige Verbesserungspotenziale in

jedem System auf und unterbreitet mögliche Reformvorschläge, die zu einer

angemesseneren und nachhaltigeren Altersversorgung führen können.