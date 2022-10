Englands neue Regierung wird hart abgestraft

Die Wirtschaftspolitiker von Regierungen – im Gegensatz zu Notenbankern dem Wählerwillen ausgesetzt - wollen den energiepreisbedingten Inflationsanstieg und den damit verbundenen Wohlstandsverlust mit Preisdeckelungen und Transferzahlungen abmildern. Also letztlich schuldenfinanziert. Die neue englische Regierung agierte hier besonders beherzt. Die Quittung der Märkte folgte prompt: die britischen Renditen stiegen sprunghaft, das Pfund verlor an Wert. Die englische Notenbank musste einschreiten.

Der Hochpunkt der Zinspolitik scheint absehbar

Erwartungsgemäß haben die Notenbanken im September mit ihren Zinserhöhungen weitergemacht. Bis zum Jahresende dürften weitere folgen. Die amerikanische Notenbank FED wird im 1. Quartal mit ihren Anhebungen aber vermutlich stoppen, der Leitzins dürfte dann nämlich mindestens bei 4 ¼ % liegen. Die Europäische Zentralbank EZB dürfte bis zum Jahreswechsel ihren Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) auf mindestens 2 ¼ % (aktuell 1,25%) angehoben haben.

Der Hochpunkt der restriktiven Geldpolitik scheint nun absehbar. Eine verbale Ankündigung von noch schärferen Maßnahmen als den bereits jetzt bekannten, scheint immer unwahrscheinlicher. Insoweit sollten sich die Anstiege der Kapitalmarktrenditen allmählich auspendeln. Für die Aktienmärkte wäre das für sich genommen positiv zu werten. Denn das höhere Renditeniveau spiegelt nicht wirtschaftliche Stärke wider (vor allem in Europa), sondern die geldpolitische Verschärfung der Notenbanken. Zöge das Anleiheniveau weiter an, wären die Bremspuren am Immobilienmarkt noch augenscheinlicher als ohnehin schon. Eine wichtige, sogar globale, Konjunkturstütze bräche weg. Schon jetzt ist der Zinssatz für Wohnimmobilien in Deutschland auf über 3,5% gestiegen.

Alles blickt auf die Unternehmensgewinne

Entscheidend für den Verlauf des Aktienmarktes wird die Entwicklung der Unternehmensgewinne sein: Wie stark wird der Einbruch der Unternehmensgewinne sein? Und wie sieht ihr Verlaufspfad in den nächsten Quartalen aus? Das entscheidet über Wohl und Wehe auf den Aktienmärkten. In den USA mussten viele Unternehmen bereits mehrfach ihre Gewinnprognosen für das laufende Jahr nach unten korrigieren. Der Aktienmarkt hat dies jedoch bereits eingepreist. Es bleibt daher letztlich die Frage, ob die nach unten korrigierten Zahlen erreicht oder sogar vielleicht geschlagen werden können.

Das „Gute“ ist, dass die Gewinne eine nominale Größe sind, das Wachstum der Volkswirtschaft, sofern gemessen am BIP, eine reale. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Denn eine vergleichsweise milde Rezession – immerhin der erwartete Konsens für Europa – kann mit Gewinnsteigerungen der börsennotierten Unternehmen einhergehen. Die Fallhöhe der Gewinne gerade in Europa war bereits beträchtlich. Gerade Unternehmen am Beginn der Wertschöpfungskette mit Preissetzungsmacht, sollten jedoch mit ihren Ergebnissen zumindest nicht enttäuschen. In den zyklischen Sektoren (z.B. Konsum, Automobilindustrie) sind wir unverändert zurückhaltend.

Die weltweiten Indices fielen im vergangenen Monat stark. Entsprechend wurden auch die easyfolios in diesem schwierigen Umfeld mit nach unten gezogen und lagen zwischen -4,6% (easyfolio30) und

-6% (easyfolio70) im Monatsverlauf.