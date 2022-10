Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Deutschland ist bei der intensiven Nutzung von Rechten desgeistigen Eigentums wie Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten(IP Rights/IPR) in der Industrie EU-weit führend. In absoluten Zahlen steht dasLand europaweit bei Patent-, Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen an ersterStelle. Der Beitrag der schutzrechtsintensiven Branchen zum deutschenBruttoinlandsprodukt und der Schaffung von Arbeitsplätzen liegt mit 48,2 % derWirtschaftsleistung bzw. 33,4 % der Gesamtbeschäftigung über dem EU-Durchschnittvon 47,1 % und 29,7 %. In der Gruppe der vier größten EU-Volkswirtschaften -Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - ist der Beitrag deutscherpatentintensiver Industrien zum BIP (23,7 %) und zur Beschäftigung (15,4 %) amhöchsten. Hier schlägt sich der hohe Anteil des verarbeitenden Gewerbes inDeutschland nieder, das besonders patentintensiv ist.Zu diesen Ergebnissen kommt eine gemeinsame Studie des Europäischen Patentamts(EPA) und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), dieheute veröffentlicht worden ist. Der Bericht analysiert die Bedeutung vongeistigen Eigentumsrechten für die Wirtschaft in der Europäischen Union zwischen2017 und 2019. Insgesamt haben IPR-intensive Industrien in der EU in diesemZeitraum mehr als 61 Millionen Menschen direkt beschäftigt und 6,4 BillionenEuro erwirtschaftet, was mehr als 47 % der Gesamtwirtschaftsleistung in der EUentspricht. Hinzu kommen weitere 20 Millionen Arbeitsplätze in Unternehmen, dieden schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweigen Waren und Dienstleistungenzuliefern. Mit dieser indirekten Beschäftigung erhöht sich die Gesamtzahl derschutzrechtsabhängigen Arbeitsplätze auf 82 Millionen (39,4 %)."Innovation gestützt auf ein wirkungsvolles Schutzrechtsystem ist der Schlüsselzu Wachstumssicherung und langfristiger Wettbewerbsfähigkeit Europas. Dieaktuelle Ausgabe unserer Studie belegt, dass schutzrechtsintensiveIndustriesektoren für die europäische Wirtschaft bedeutender denn je sind. Mitder bevorstehenden Einführung des Einheitspatents und des EinheitlichenPatentgerichts wird das Innovationsumfeld in Europa einen weiteren Schuberhalten", so EPA-Präsident António Campinos zu den Ergebnissen der Studie.Deutsche IPR-intensive Branchen Treiber für Klimaschutz und nachhaltigeEntwicklungDie Studie zeigt zudem, dass schutzrechtsintensive Industrien, die in derEntwicklung von Technologien zur Eindämmung des Klimawandels und grünenEU-Marken tätig sind, für die europäische Wirtschaft von großer Bedeutung sind.Deutsche Unternehmen stehen auch hier an der Spitze: Mit 41,7 % allerPatentanmeldungen führt Deutschland EU-weit im Bereich Klimaschutztechnologie.