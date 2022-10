Farbig gewachsene Ur-Baumwolle Girav investiert in wissenschaftliches Projekt (FOTO)

Amsterdam (ots) - Niederländische Bekleidungsmarke baut gemeinsam mit der

Wissenschaftlerin Nebahat Kilic in der Türkei natürlich gewachsene farbige

Baumwolle an. So werden Umweltbelastungen reduziert, da die Baumwolle nicht mehr

gebleicht und anschließend gefärbt werden muss.



Der Spezialist für passgenaue Männerbekleidung Girav ist unter die

Baumwollzüchter gegangen. Im Rahmen eines Projektes hat Girav gemeinsam mit der

wissenschaftlichen Forscherin Nebahat Kilic im Mai diesen Jahres 10 Hektar

farbig gewachsene Ur-Baumwolle in der Türkei gesät.