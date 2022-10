KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Die Rezession hat begonnen - Geschäftserwartungen nähern sich Allzeittief

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima stürzt im September ab

- Alle Wirtschaftsbereiche im Abwärtssog

- Auch Großunternehmen erheblich schlechter gestimmt



Der Herbst beginnt frostig, was die Stimmung in den kleinen und mittleren

Unternehmen anbelangt. Der anhaltende Strom schlechter Nachrichten rund um den

Krieg und die Energiekrise lässt das mittelständische Geschäftsklima im

September um fast das Dreifache einer üblichen Vormonatsveränderung abstürzen,

wie das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt: Es verliert 7,8 Zähler und

notiert nun mit -23,9 Saldenpunkten auf dem tiefsten Stand seit 28 Monaten.

Beide Klimakomponenten verschlechtern sich deutlich: Die Lageurteile fallen um

7,1 Zähler auf -0,1 Saldenpunkte. Im dritten Quartal insgesamt geben sie um

deutliche 12,4 Zähler nach, was für eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts

bereits im Sommer spricht. Die Geschäftserwartungen sinken um 8,3 Zähler auf

-44,1 Saldenpunkte und kommen damit ihrem Allzeittief aus der Anfangszeit der

Corona-Pandemie immer näher. Die Ängste der Unternehmen vor explodierenden

Energiekosten und kollabierender Nachfrage mit Blick auf das Winterhalbjahr sind

umfassend und groß.