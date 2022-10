Infortrend erweitert U.2 NVMe All-Flash Unified Storage LösungenmitUnterstützung von 100 GbE für KMU

Anbieter von Enterprise-Speicherlösungen, hat seine Single-Controller EonStor

GSe U.2 Unified Storage-Serie mit PCIe Gen4 U.2 NVMe SSD und 100 GbE RDMA für

kleine und mittlere Unternehmen vorgestellt. Die Systeme bieten niedrigere

Gesamtbetriebskosten ohne Abstriche bei der Leistung.



Es ist das erste Mal, dass Infortrend U.2 Unified Storage-Lösungen mit einer

einzigen Controller-Konfiguration auf den Markt bringt. Die High-End-Modelle

unterstützen 100 GbE RDMA, 24 U.2 NVMe SSDs mit PCIe Gen4. Ihre Leistung

erreichen bis zu 600.000 IOPS, 12 GB/s beim Lesen und 9 GB/s beim Schreiben. Sie

eignet sich gut für Anwendungen wie Datenbanken, Virtualisierung, Medien und

Unterhaltung, Dateifreigabe, Backup usw. Für Unternehmen, die Massendaten

archivieren möchten oder Nearline-Speicherbedarf haben, sind die

Einstiegsmodelle durch die Unterstützung von U.2 NVMe SSDs mit hoher Kapazität

sogar noch kostengünstiger. Durch den Anschluss an HDD JBODs können Unternehmen

außerdem die automatische Tiering-Funktion nutzen, um heiße und kalte Daten den

jeweiligen Laufwerken zuzuweisen und so die Leistung und Kapazität des Speichers

zu maximieren.