JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini fasste vor den Zahlen von LVMH die aktuellen Entwicklungen in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison des Luxusgütersektors zusammen. Sie setzt auf LVMH, Richemont und Burberry, wobei LVMH sogar auf der "Positive Catalyst Watch" stehen. Vorsichtiger schätzt Battistini Kering und Ferragamo ein./ag/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 01:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 01:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,44 % auf 1.245EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m