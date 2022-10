Silvretta Therme Ischgl setzt neue Maßstäbe

Ischgl (ots) - Diesen Winter eröffnet nach dreijähriger Bauzeit die Silvretta

Therme Ischgl. Bereits in der Planungsphase setzte man vorausschauend einen

Fokus auf eine energiesparsame Bauweise. Die höheren Investitionskosten wurden

mit Blick auf einen nachhaltigen Betrieb getätigt und machen sich angesichts der

aktuellen Energiedebatte mehr als bezahlt.



Das Gebäude der Silvretta Therme Ischgl wurde so nachhaltig und energiesparend

wie möglich geplant und errichtet. "Diese Grundsatzentscheidung haben wir lange

vor den aktuellen Energiefragen getroffen und uns damit auch für höhere

Investitionen in nachhaltige Energiekreisläufe entschieden", erklären Markus

Walser und Günther Zangerl , die Vorstände der Silvrettaseilbahn AG.