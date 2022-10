JPMORGAN stuft Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem soliden Bericht zum dritten Quartal. Energiekosten und Mobilfunkfrequenzen stünden aber im Fokus der Debatten./ag/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 22:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,05 % auf 2,04EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: Telefonica Deutschland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3,60

Kursziel alt: 3,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m