- Victory hat weitere Claims erworben und abgesteckt und damit sein Konzessionsgebiet Stingray in Quebec erweitert, das an die Lithiumentdeckungen auf dem Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals (CSE-PMET) angrenzt

- Das Explorationsteam von Victory ist aktiv auf der Suche nach weiteren Konzessionsgebieten in der Region und anderen vielversprechenden Lithiumgebieten sowohl in Kanada als auch in den USA

VANCOUVER, BC, KANADA (11. Oktober 2022) – Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz im Lithiumrevier James Bay in Quebec erweitert und nun insgesamt 49 Claims erworben, abgesteckt und angemeldet hat. Die Stingray-Konzessionsgebiete befinden sich im Süden des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette von Patriot Battery Metals (CSE: PMET) in Quebec.

Das Explorationsteam von Victory hat technische Probleme im Zusammenhang mit dem Bergbau-Registrierungssystem von Quebec (GESTIM) bewältigt und einige seiner Claims erweitert und verlegt, wodurch sich die Zahl der Claims von den im Juli gemeldeten 44 auf insgesamt 49 erhöht. Die Stingray-Konzessionsgebiete (siehe Karte unten) bestehen aus vier nicht zusammenhängenden Liegenschaften, die südlich und angrenzend an das Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals liegen.

Die Stingray-Claims sind von intermediärem Intrusivgestein unterlagert, vor allem von Granodioriten und Tonolithen sowie in begrenztem Ausmaß von granitischen Gesteinen. Der regionalen Geologie entsprechend grenzen diese Intrusivgesteine an die vulkanische Gesteinsabfolge des Grünsteingürtels James Bay.

Während das Explorationsteam von Victory weitere Claims in diesem Gebiet bewertet, beabsichtigt es, geologische und geochemische Oberflächenuntersuchungen sowie eine geophysikalische Flugmessungen auf den Stingray-Claims zu absolvieren.