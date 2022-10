Medaro Mining identifiziert durch Bodenprobenahme in der Lithiumlagerstätte Superb Lake im Nordwesten von Ontario weitere Lithium-Explorationsziele

11. Oktober 2022 – Vancouver, B.C. – Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA) (OTCBB:MEDAF) (FRANKFURT:1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ergebnisse einer Bodenprobenahme im Rahmen des Phase-2-Explorations-/Feldprogramms (das „Programm“) in seiner Lithiumlagerstätte Superb Lake (das „Konzessionsgebiet“) im Nordwesten von Ontario, Kanada, erhalten hat. Die geochemische Bodenuntersuchung wurde entlang von drei separaten Linien (Linien 1-3 auf der nachstehenden Karte) durchgeführt, wobei im Juni 2022 insgesamt 161 Bodenproben entnommen wurden.

Wichtigste Ergebnisse (siehe nachstehende Karten für nähere Angaben)

- Linie 1 war in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet und hatte eine Länge von ca. 1.500 Metern. Es wurden sechs Lithium-Anomalien festgestellt (Kreise in Magenta auf den Karten), von denen zwei einen Punkt und drei 2-3 Punkte aufweisen; die dritte und breitere Anomalie befindet sich in der unteren Hälfte der Linie.

- Linie 2 war in Ost-West-Richtung ausgerichtet und hatte eine Länge von ca. 2.500 m. Auf dieser Linie befinden sich drei Anomalien mit nur einem Punkt.

- Linie 3 ist die längste mit einer Ausrichtung in Nordost-Südwest-Richtung und einer Länge von ca. 4.000 Metern. Auf dieser Linie befindet sich nur eine Anomalie mit einem einzigen Punkt.

- Es gibt mehrere Anomalien zweiter Priorität, die ebenfalls weiter erkundet werden, falls die Folgearbeiten bei den Anomalien erster Priorität erfolgreich sind.

- Die Ergebnisse belegen, dass die Nord-Süd-Ausrichtung der Bodenuntersuchung die beste Darstellung der Geologie und der Strukturen des Konzessionsgebiets mit einer dominanten Ost-West-Richtung erlaubt. Diese Beobachtung steht im Einklang mit den Ergebnissen der Phase-1-Bodenprobenahme, die auf einen Trend von Lithium-Anomalien entlang den Pegmatiten von Superb Lake in einer ungefähren Nordwest-Südost-Richtung schließen lässt (siehe Pressemitteilung vom 28. März 2022).