FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Enttäuschende Umsatzzahlen des Schweizer Branchenkollegen Givaudan haben am Dienstag auch bei den Symrise-Anlegern Befürchtungen geweckt. Viele Investoren gingen auf Nummer sicher und zogen sich wenige Wochen vor dem Quartalsbericht des Dax-Konzerns zurück. Die Aktien des Aromen- und Duftstoffeherstellers standen zuletzt um 4,7 Prozent tiefer bei 94,98 Euro, womit sie am frühen Nachmittag zu den Schlusslichtern im deutschen Leitindex gehörten. Der Dax verlor zeitgleich rund 0,9 Prozent.

Auch Givaudan an der Schweizer Leitbörse in Zürich hatten keinen guten Stand - die Papiere verloren am Ende des dortigen Leitindexes SMI rund siebeneinhalb Prozent.