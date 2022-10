Für gute Medizin in Bayern

München (ots) - Tätigkeitsbericht 2021/22 der Bayerischen Landesärztekammer

(BLÄK)



Mit dem aktuellen Tätigkeitsbericht (TB) 2021/22 legt die BLÄK Rechenschaft über

ihre Tätigkeiten für den Zeitraum 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 ab.

BLÄK-Präsident Dr. Gerald Quitterer erklärt dazu: "Die Coronapandemie und ihre

Auswirkungen auf das Gesundheitssystem haben uns auch in den vergangenen Monaten

in verschiedenen Versorgungsbereichen übergreifend beschäftigt. Eine besondere

Herausforderung war und ist die Umsetzung der neuen Weiterbildungsordnung (WBO),

die zum 1. August 2022 in Kraft getreten ist. Die Aktualisierung der

Weiterbildungsinhalte sowie eine neue Facharztbezeichnung und acht neue

Zusatzweiterbildungen sollen die WBO auf den neuesten Stand bringen. Insgesamt

steht die neue WBO auch für mehr Flexibilität, Transparenz und Qualität in der

Weiterbildung. Der neue Fokus liegt beim Erwerb von kognitiven Kompetenzen und

Handlungskompetenzen."



Ärztliche Weiter- und Fortbildung