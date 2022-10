Getir Deutschland begrüßt Bildung eines Betriebsrats

Berlin (ots) - Getir Deutschland begrüßt den erfolgreichen Verlauf der ersten

Betriebsratswahl am 04. Oktober 2022 und die Bildung einer

Arbeitnehmervertretung. Getir hatte im Vorfeld der Wahl die Mitarbeiter

bundesweit zur Teilnahme eingeladen. Für die Veranstaltung wurden die

Räumlichkeiten in der Deutschlandzentrale in Berlin Friedrichshain zur Verfügung

gestellt.



Ein Sprecher des ultraschnellen Lieferservice für Lebensmittel sagte: "Die

Bildung des ersten Betriebsrats ist für Getir ein wichtiger Schritt bei der

künftigen Unternehmensentwicklung. Das Management des Unternehmens begrüßt, dass

das Gremium nun seine Arbeit aufnehmen kann. Wir werden wie bereits im Vorfeld

der Wahl angekündigt den engen Austausch und die Zusammenarbeit mit den

Arbeitnehmervertretern suchen", so der Sprecher von Getir weiter.