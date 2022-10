Liberty Defense erhält von der TSA einen Auftrag im Wert von 1.750.000 USD für die Entwicklung von Nachrüstungen für AIT-Kontrollen

Wilmington, MA - 11. Oktober 2022 - Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FRANKFURT: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Erkennungslösungen für versteckte Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der amerikanischen Transportation Security Administration (TSA) einen Auftrag in Höhe von 1,75 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Prototyps eines Nachrüstsatzes für die hochauflösende fortschrittliche Bildgebungstechnologie (High-Definition Advanced Imaging Technology/HD-AIT) erhalten hat, der in einem AIT-Passagierkontrollsystem getestet werden soll.

Die HD-AIT-Technologieplattform für Personenkontrollen der nächsten Generation, die der Erkennung von Bedrohungen dient, macht von hochauflösender Bildgebung und künstlicher Intelligenz Gebrauch, was zu einer höheren Erkennungsrate und einer geringeren Fehlalarmquote führt und damit das Erlebnis der Passagiere verbessert.

Die TSA, eine Behörde des U.S. Department of Homeland Security, ist für alle Sicherheitskontrollen an den Flughäfen in den Vereinigten Staaten zuständig. Das On-Person-Screening-Programm der TSA zielt darauf ab, eine wachsende Zahl von Bedrohungen zu erkennen, wobei die Fehlalarme und der Körperkontakt verringert werden sollen. Neben der verbesserten Erkennung sollen die HD-AIT-Körperscanner dazu beitragen, den Komfort von Passagieren zu erhöhen und Personen reibungsloser durch die Kontrollstellen zu bringen.

„Wir freuen uns, mit der TSA bei dieser wichtigen Initiative zusammenzuarbeiten, um Passagierkontrollen der nächsten Generation zu entwickeln“, sagt Bill Frain, CEO von Liberty. „Liberty verfolgt das gleiche Ziel wie die TSA in Bezug auf die Personenkontrolle und die Bereitstellung von Zukunftsfähigkeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Erkennung von mehr Bedrohungen und einer insgesamt besseren Erfahrung für die reisende Öffentlichkeit liegt.“

Liberty hat bereits im März 2021 eine Lizenz für einen millimeterwellenbasierten HD-AIT-Körperscanner und eine Schuhscanner-Technologie erworben. Beide Technologien wurden von Forschern des Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) entwickelt. Diese Arbeiten wurden vom U.S. Department of Homeland Security Science and Technology Directorate (DHS S&T) im Auftrag der Transportation Security Administration finanziert. Liberty entwickelt diese Technologie nun mit einem erfahrenen Team von Ingenieuren intern weiter.