Berlin (ots) - VZBV und BWP fordern von Bundesregierung Planungssicherheit fürMarkthochlauf von WärmepumpenMit dem Umstieg von Gas auf eine Wärmepumpe können Verbraucher*innen mehrerehundert Euro im Jahr sparen. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens desBeratungsunternehmens Prognos AG im Auftrag des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP).Der BWP und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) rufen dieBundesregierung gemeinsam dazu auf, möglichst schnell einen gesetzlichen Rahmenfür den großflächigen Umstieg auf Wärmepumpen zu schaffen. Damit würde einewesentliche Grundlage dafür geschaffen, das im Koalitionsvertrag vereinbarte undim Koalitionsausschuss vom Frühjahr noch einmal nachgebesserte Ziel, ab dem Jahr2024 bei jedem Heizungstausch mindestens 65 Prozent erneuerbare Energieneinzusetzen, umzusetzen.Die Studie vergleicht die Gesamtkosten einer Wärmepumpe mit denen eines neuenGaskessels über eine Nutzungsdauer von fünfzehn Jahren, inklusive Investitions-,Wartungs- und Betriebskosten. Bei den aktuellen Gaspreisen kann man mit einerWärmepumpe demnach in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung in einem typischenMehrfamilienhaus aus den Achtzigerjahren rund 65 Euro im Monat sparen, also 780Euro im Jahr. Selbst bei fallenden Gaspreisen läge die Kostenersparnis beimindestens 25 Euro im Monat (300 Euro im Jahr). Dabei sind nicht nur die Kostenfür den Bezug der Energie (Strom bzw. Gas), sondern auch die Investitionskostenfür Wärmepumpen bzw. Gaskessel berücksichtigt, die in Form der sogenanntenModernisierungsumlage auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können.Nils Thamling, Projektleiter bei der Prognos AG, schlussfolgert: "Die Wärmepumpeist nicht nur aus Sicht des Klimaschutzes, sondern auch wirtschaftlich einezukunftssichere Wahl. Der hohe Anteil erneuerbarer Energien macht die Wärmepumpedeutlich weniger anfällig für Preisschwankungen fossiler Energieträger. Diejüngsten Empfehlungen der Gas- und Wärmekommission zur Entlastung des Gaspreiseshaben aufgrund ihres begrenzten Zeitraums nur einen geringen Einfluss auf dieVollkostenrechnungen für die gesamte Nutzungsdauer einer neuen Heizung. Siekappen den Erdgaspreis etwa beim mittleren Preisniveau unserer Expertise. ImÜbrigen sollte der Einbau einer Wärmepumpe mit einer Optimierung desHeizungssekundärsystems auf geringe Temperaturen einhergehen. So gelingen guteEffizienzen der Wärmepumpe, die geringsten Energiebezugskosten und gleichzeitiggeringere Anforderung an das Stromsystem.""Der Umstieg auf Wärmepumpen ist gut für das Klima, macht Deutschlandunabhängiger von fossilen Energien und spart Verbraucher*innen viel Geld", sagt