German LNG Terminal erreicht entscheidende Meilensteine bei der Entwicklung des LNG-Importterminals Brunsbüttel

Brunsbüttel / Hamburg (ots) - Die German LNG Terminal GmbH (GLNG) hat jetzt

entscheidende Meilensteine bei der Entwicklung des Onshore-LNG-Importterminals

in Brunsbüttel erreicht. Das Terminal wird einen wichtigen Beitrag zur

Diversifizierung der Energieimporte nach Deutschland und Europa leisten.



So hat GLNG den EPC-Vertrag ("Engineering Procurement and Construction") mit CS

Gas North S.A. als Generalübernehmer abgeschlossen, einem Joint Venture zwischen

COBRA Instalaciones y Servicios S.A. und SENER Ingeniería y sistemas S.A..

Gemeinsam verfügen die Unternehmen über umfangreiche Erfahrung in der

Entwicklung von Energieprojekten weltweit, darunter die LNG-Importterminals

Sines (Portugal), Sagunto und Bahía Bizcaya (Spanien), Gate (Niederlande),

Dunkerque (Frankreich) und Zeebrugge (Belgien).