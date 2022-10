Übrigens: Plus 100 Prozent in nur 8 Tagen. Der neue Börsendienst FAST BREAK des Charttechnikexperten Stefan Klotter macht schon zum Auftakt seinem Namen alle Ehre. Mit einem Short-Move bei Tesla aufgrund einer negativen Signallage der Indikatoren in Kombination mit einer signifikanten Chartformation konnten die Anleger satte Gewinne einfahren. Der Trade ist weiterhin heiß, Neueinsteiger können noch profitieren. Weitere Informationen gibt es HIER!

GM Energy arbeitet dazu mit SunPower zusammen. So sollen Solarmodule und Energiespeicher für private und gewerbliche Kunden zugänglich gemacht werden. Das berichtet Bloomberg. Tesla stellt Paneele her, die eine Batterie aufladen, die Häuser nachts oder bei Stromausfällen mit Strom versorgt.

General Motors (GM) expandiert über den Autobau hinaus und plant, über seine neue Einheit GM Energy Energiespeicher und -managementdienste anzubieten. Damit tritt das Unternehmen in einen noch größeren Wettbewerb mit Tesla. Auch Ford strebt ein Geschäftsmodell zur Energieerzeugung und -speicherung an.

General Motors kündigte am Dienstag eine neue Geschäftseinheit mit dem Namen GM Energy an. Diese soll Kunden eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen anbieten, um Strom erzeugen und speichern zu können.

Expansion GM Energy: So will General Motors Tesla angreifen

