Fehlzeiten-Report 2022 Mehr Gesundheit und Motivation durch soziale Unternehmensführung

Berlin (ots) - Beschäftigte, die ihrem Unternehmen eine hohe Sozialverantwortung

bescheinigen, sind leistungsbereiter, zufriedener und gesünder. Das ist der

zentrale Befund einer aktuellen Befragung im Rahmen des Fehlzeiten-Reports 2022,

den das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) heute vorgelegt hat. Die

Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, betont:

"Moderne Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber engagieren sich gesellschaftlich und

übernehmen Verantwortung für die Gesundheit ihrer Beschäftigten, gerade auch in

den aktuellen Krisenzeiten. Dagegen sind Unternehmen, die die Gesundheit ihrer

Beschäftigten immer noch für deren Privatsache halten, längst old school."



Helmut Schröder, Mitherausgeber des Fehlzeiten-Reports und stellvertretender

Geschäftsführer des WIdO, erklärt: "Soziale Unternehmensverantwortung geht über

die landläufige "Corporate Social Responsibility", also dem fairen Umgang mit

allen Beteiligten, dem gesellschaftlichen Engagement und dem Umweltschutz,

hinaus. Verantwortungsvolle Unternehmen sollten die Gesundheit der Beschäftigten

nicht aus den Augen verlieren und nachhaltig in gesundheitsorientierte Führung

sowie Angebote der Betrieblichen Gesundheitsförderung investieren."