In Zeiten globaler Krisen und enormer ökonomischer Herausforderungen spielt dieResilienz von Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle. Dabei nehmen diePersonalabteilungen eine Schlüsselrolle ein - als strategische Partner fürManagement und Mitarbeitende gleichermaßen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden,müssen HR-Prozesse effizienter gestaltet und weiter automatisiert werden, auchsollte gleichzeitig eine gute Employee Experience auf der Agenda stehen. Eineganzheitliche, strategische Digitalisierung ermöglicht es denHR-Verantwortlichen, den Fokus auf die Angestellten zu legen und damit zumUnternehmenserfolg beizutragen. Für viele kleine und mittelständischeUnternehmen in Deutschland besteht hier allerdings Handlungsbedarf: Lediglich 29% der Personaler:innen sehen sich sehr gut vorbereitet, um ihrem Unternehmen imFalle einer Rezession zu helfen, widerstandsfähig zu bleiben. 37 % sind derAnsicht, dass ihnen - neben einer nachhaltigen Personalstrategie (38 %Zustimmung) - vor allem effizientere Abläufe helfen würden, ihre Teams durchherausfordernde Zeiten zu führen.Diese Bestandsaufsaufnahme geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, für dieCensuswide im Auftrag des HR-Softwareunternehmens Personio 1.000Arbeitnehmer:innen und 503 Personaler:innen aus dem deutschen Mittelstand imZeitraum zwischen 26. August und 5. September 2022 befragt hat. So sehen sowohlHR-Verantwortliche (55 %) als auch Mitarbeitende (46 %) in punctoProzesseffizienz für ihr Unternehmen übereinstimmend Verbesserungspotential -übermäßiger Verwaltungsaufwand und viele repetitive Arbeiten werden hier inerster Linie als Bremsklötze genannt.Umgekehrt kann ein höherer Digitalisierungsgrad den HR-Verwaltungsaufwand durcheffektivere Abläufe spürbar reduzieren und damit Ressourcen für die Fokussierungauf die Employee Experience freisetzen. Dies wiederum stärkt die Motivation derMitarbeitenden und trägt in der Konsequenz zur Verbesserung der Produktivitätund der Unternehmensergebnisse bei. Dennoch vertraut nur jeder Zweite (54 %) derArbeitnehmer:innen darauf, dass Unternehmen auch während einer Rezession in ihreMitarbeitenden investieren. Diese Einschätzung korrespondiert mit entsprechenden