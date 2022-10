BERENBERG stuft VALEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 24 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil prophezeite in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Autozulieferer solide Ergebnisse. Bei Valeo hebt er die besonders starke Auftragsdynamik hervor, die am Markt noch zu wenig anerkannt sei./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 14:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,85 % auf 15,63EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m