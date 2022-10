Koura präsentiert auf der Chillventa 2022 Kältemittel der nächsten Generation

Innovative neue Produkte spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Kältemittelindustrie auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft

NÜRNBERG, Deutschland, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Koura, das Unternehmen von Orbia für fluorierte Lösungsmittel, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Fluorprodukten, trifft internationale Experten für Kühlung, Klimasteuerung, Belüftung und Wärmepumpen auf der Chillventa 2022 in Nürnberg (11.-13. Oktober). Auf dieser globalen Bühne werden die technischen und kommerziellen Teams von Koura ihre Kühlmittel der nächsten Generation vorstellen, einschließlich der preisgekrönten Koura Klea 473A und Koura Klea 456A. Koura befindet sich in Halle 9, am Stand 9-404.