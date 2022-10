"Lithium, das leichte Metall mit der Fähigkeit, große Mengen an Energie zu speichern, ist heute als "Weißes Öl" bekannt. Und das aus gutem Grund. Die Preise sind seit 2021 um mehr als das Achtfache gestiegen, was auf ein knappes Angebot und eine rasant steigende Nachfrage aufgrund der zunehmenden Verkäufe von Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist."

Die Lithium-Knappheit dürfte voraussichtlich noch bis mindestens 2024 andauern, schreibt der Experte. Daher dürften die Preise auch im Jahr 2023 noch hoch bleiben. Entscheidend sei dabei auch, wie schnell neue Projekte ans Netz gehen können. Im Jahr 2024-2025 sollen neue Projekte schon 30 bis 40 Prozent der gesamten Fördermenge ausmachen.

China dürfte in den kommenden Jahren ein wichtiger Antrieb für den Lithium-Markt bleiben. "Die Lücke zwischen der Lithiumnachfrage und dem Lithiumangebot in China wird nur schwer zu schließen sein. Die Abhängigkeit von Importen - entweder in Form von Konzentraten oder Verbindungen - dürfte anhalten", meint Analyst Lau.

Trotz der überzeugenden Investment-Story hätten sich viele Aktien im Sektor derzeit merklich abgekühlt. Zu den Gründen, die jetzt noch für Lithium-Aktien sprechen, zählt der HSBC-Analyst die vorteilhafte staatliche Unterstützung durch die Energiewende, die geringe Abhängigkeit von Chinas strauchelndem Immobilienmarkt und ein Aufholeffekt nach enttäuschenden Elektroautozahlen im ersten Halbjahr.

Die Empfehlungen der HSBC-Analysten auf dem chinesischen Lithium Markt sind die Minen- und Bergbaukonzerne Jiangxi Ganfeng Lithium und Tianqi Lithium.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion