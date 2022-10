Als so genannte „Qualified Person“ zur Bewertung einer künftigen Lithium-Ressource wurde der Fachgeologe Michael Rosko verpflichtet. Rosko gilt als hochrangiger Experte mit über 30 Jahren Erfahrung. Rosko begleitet eine Reihe von prominenten Tier-1-Lithium-Projekten, darunter die Lagerstätte Sal de Vida von Galaxy, die Lagerstätte Pasto Grandes von Millennial Lithium und die Lagerstätte Cauchari-Olaroz von Lithium America Corp. zählen. Für seine Arbeit am Nevada-Projekt musste Rosko eigens aus Südamerika einfliegen.

Als Bohrfirma hat Usha das Unternehmen Harris Exploration Drilling and Associates Inc verpflichtet. Die Firma Harris Exploration kann eine Erfolgsbilanz von über 60 Jahren mit Bohrexplorationsprojekten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent vorweisen, hat bereits umfangreiche Bohrungen in Lithiumsolelagerstätten vom Clayton Valley-Typ durchgeführt und ist in der Gewinnung von Bohrkernmaterial aus nicht verfestigten Seegrundsedimenten und in der Untersuchung von Lithiumsole bestens bewandert.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, kommentierte: „Unser Ziel ist eine 43-101-konforme Erstressource für Jackpot Lake zu definieren. Wir sind deshalb begeistert, dass wir Michael Rosko und die Firma Harrison Exploration als Partner gewinnen konnten. Pat Harris führt schon seit vielen Jahren Explorationsbohrungen in Lithiumsole- und Tonsteinprojekten im Clayton Valley durch. Wir sind überzeugt, mit dieser angesehenen und erfahrenen Firma den besten Anbieter am Markt unter Vertrag genommen zu haben.“

Der Bohrbeginn auf dem Projekt ist in den kommenden Wochen geplant. Gleich nachdem Harris seinen aktuellen Auftrag mit dem gebuchten Bohrgerät abgeschlossen hat, werden die Arbeiten in Angriff genommen.

Lithiumsole-Konzessionsgebiet Jackpot Lake vor den Toren von Las Vegas

Das Lithiumsole-Konzessionsgebiet Jackpot Lake befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und besteht aus 140 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von insgesamt 2.800 Acres (ca. 11,3 km2). In dem Projekt wird eine „Playa” erkundet, die offensichtlich in einem geschlossenen Becken liegt, das möglicherweise lithiumreiche Sole enthält. Das geologische Modell ist vergleichbar mit jenem der Mine Silver Peak von Albemarle, ebenfalls in Nevada, die seit 1966 kontinuierlich in Betrieb ist und in welcher sich Sedimente aus lithiumreichem umgebendem Ausgangsgestein angesammelt und die Lagerstätte gefüllt haben, was aufgrund von sukzessiven Verdunstungs- und Konzentrationsereignissen potenziell zu einer Konzentration von Lithiumsole geführt hat.

Usha verfügt nun über die Genehmigung für 2.700 Bohrmeter in 6 Bohrlöchern und beabsichtigt, noch in diesem Herbst sein erstes Bohrprogramm einzuleiten, um eine 43-101-konforme Ressource zu definieren. Das Projekt wird als „bohrbereit” betrachtet, da anhand der folgenden Arbeiten erfolgreich eine 5 x 2 Kilometer große Anomalie innerhalb eines geschlossenen Beckens identifiziert wurde, was darauf hindeutet, dass hochkonzentrierte Sole vorhanden ist: Der staatliche geologische Dienst USGS hat 129 Bohrkernproben mit einem durchschnittlichen Lithiumgehalt von 175 ppm und einem Höchstwert von 550 ppm entnommen und spektrographische und Atomabsorptionsanalysen von 135 Flusssedimentproben durchgeführt, die das Potenzial für ein Lithiummineralvorkommen bestätigt haben. Durch Gravitationsuntersuchungen wurde ein geschlossenes Becken identifiziert, was sicherstellt, dass die Solen ohne Verwässerung durch externe Wasserquellen im Becken verbleiben.

Die geophysikalische Modellierung auf der Basis von Untersuchungen der Gravitation und Controlled-Source Audio-Frequency Magnetotellurics/Magnetotellurik (CSAMT/MT) lieferte außerdem den Nachweis hochkonzentrierter Solen, die sich relativ nahe an der Oberfläche befinden. Die Ergebnisse der CSAMT-Untersuchung im Projekt Jackpot Lake ergaben im gesamten Konzessionsgebiet, vor allem oberhalb von Festgesteinstiefen von 625 Metern, eine große, durchgängige Lagerstätte mit einem sehr niedrigen spezifischen Widerstand, was im Einklang mit dem Verhalten von hochkonzentrierter Sohle steht.



Abbildung 1: Topographische Karte des Lithiumsoleprojekts Jackpot Lake mit den überlagerten Ergebnissen der MT-Messung. Widerstände von < 2,7 Ohm Meter werden Solen mit einer potenziell höheren Konzentration und Widerstände zwischen 2,7 und 5,0 Ohm-Meter Solen mit einer potenziell mäßigen Konzentration zugeordnet.

Fazit: Erst im März dieses Jahres hat Usha Resources das Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake gegen Einmalzahlung von 75.000 CAD sowie die Zahlung von 1 Mio. CAD in Form von Aktien erworben. Der Verkäufer hat bis dato den Cash und 725.000 CAD in Aktien erhalten. Die letzte Tranche von 225.000 Dollar in Aktien steht noch aus. Schon dieser eher ungewöhnliche Deal zeigt, dass es zwischen Verkäufer und Käufer ein enges Vertrauensverhältnis geben muss, denn der Verkäufer hat im Wesentlichen auf eine gute Aktienperformance von Usha gewettet. Die könnte jetzt beginnen, denn die Bohrungen auf dem Jackpot Lake Projekt werden in Kürze beginnen. Der „Nachbar“ Acme Lithium hat jüngst schon erfolgreich gebohrt und notiert aktuell rund 40 Mio. CAD Börsenwert. Der Börsenwert von Usha liegt derzeit noch unter 10 Mio. CAD. Zwischen Bohrungen und erster Ressource liegen nur Wochen. Theoretisch genügen schon zwei Bohrungen für eine inferred Ressource – im Herzen der USA, nur vier Autostunden von der einzigen amerikanischen Lithiummine Silver Peak entfernt.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.