Grünen-Fraktion will bei Gaspreisbremse nachbessern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag sehen Nachbesserungsbedarf bei den Vorschlägen der Expertenkommission für eine Gaspreisbremse. Es sei gut, dass ein Basisverbrauch an Gas für Haushalte ab März mit Staatsgeld subventioniert werden sollte, sagte Fraktionschefin Katharina Dröge am Dienstag in Berlin. "Hier werden wir Grünen schauen, ob es uns im parlamentarischen Verfahren gelingt, auch noch zusätzliche und sozial gerechte Vorschläge mit einzubauen", kündigte sie an.

Als Beispiel nannte Dröge eine Obergrenze, die dafür sorgen solle, dass "Menschen, die in sehr, sehr großen Häusern wohnen, einen sehr hohen Verbrauch haben, dann nicht so stark entlastet werden wie die Menschen, die in den kleinen Wohnungen leben".