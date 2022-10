Hamburg (ots) - Die Arbeitsbedingungen in der ambulanten Gesundheitsversorgung

machen derzeit vielen Gruppen schwer zu schaffen: Mehr als ein Drittel der

Hausärzt:innen, Hebammen/Geburtshelfer, Zahnärzt:innen und Fachärzt:innen

empfindet die derzeitigen Bedingungen als "schlecht" oder "sehr schlecht". Bei

den Apotheker:innen ist es sogar mehr als jede:r Zweite. Dies ist das Ergebnis

der aktuellen Ad-hoc-Umfrage (https://www.stiftung-gesundheit.de/pdf/studien/im-

fokus-q3-2022_barrierefrei.pdf) aus der Reihe " Im Fokus

(https://www.stiftung-gesundheit.de/studien/im-fokus/) ", mit der die Stiftung

Gesundheit Themen beleuchtet, die Ärzt:innen und Heilberufler:innen bewegen.



Nur zwei von zehn Behandlergruppen überwiegend zufrieden





Die Ergebnisse sind ernüchternd: Lediglich zwei der zehn befragten Gruppen - dieHeilpraktiker:innen und die Psychologischen Psychotherapeut:innen - nehmen ihreArbeitsbedingungen überwiegend als positiv wahr. In allen anderen Berufsgruppenzeigt sich die Lage erheblich verbesserungsbedürftig: "Bereits bei den Logopädenauf dem dritten Rang liegt der Anteil der positiven Wahrnehmung nur noch beieinem Drittel", berichtet Prof. Dr. med. Dr. rer. pol Konrad Obermann,Forschungsleiter der Stiftung Gesundheit, in seinem Kommentar (https://www.stiftung-gesundheit.de/pdf/studien/im-fokus-q3-2022_barrierefrei.pdf#page=3) . "Undbei den Apothekern am Ende der Skala sind es nicht einmal mehr zehn Prozent."Belastende Faktoren: Administration, Technik/Digitalisierung und unzureichendeVergütungDie Gründe für die Unzufriedenheit unterscheiden sich von Gruppe zu Gruppe:Während Ärzt:innen vor allem die Administration und den Aufwand für Technik bzw.Digitalisierung kritisieren, steht für die nichtärztlichen Heilberufler:innendie unzureichende Vergütung mit Abstand an erster Stelle. Und Apotheker:innenfühlen sich sowohl von Administration als auch mangelnder Vergütung sowie sichständig ändernden Regularien von Kassen belastet.Warnsignal erfordert rasches Handeln"Unabhängig von den Ursachen sind die in der Studie ermittelten Werte einWarnsignal, das wir unbedingt ernst nehmen sollten", betont Prof. Obermann:"Genervte Praxisinhaber und unzufriedenes Personal sind nicht so leistungsfähig,machen mehr Fehler, sind stärker vom Burnout bedroht und führen letztlich zuschlechteren Ergebnissen in der Gesundheitsversorgung." Umso wichtiger sei es,die Sorgen und Interessen der Beschäftigten im Gesundheitswesen wahrzunehmen undrasch zu handeln: "Die aktuelle Finanzkrise im System der gesetzlichenKrankenversicherung kann in diesem Zusammenhang als Chance verstanden werden,eine Kurskorrektur mit einer entsprechenden Umverteilung von Mittelnvorzunehmen", empfiehlt Prof. Obermann. Zwar sei es aufgrund derVielschichtigkeit der gewachsenen Strukturen schwierig, grundlegendeVeränderungen umzusetzen: "Aber kleinteilige, sukzessive Änderungen basierendauf einem strategischen Gesamtplan wären durchaus denkbar."Über die Reihe "Im Fokus"Mit den Ad-hoc-Befragungen aus der Reihe "Im Fokus" beleuchtet die StiftungGesundheit seit Anfang 2022 in jedem Quartal ein Thema, das Ärzt:innen undHeilberufler:innen in der ambulanten Versorgung aktuell bewegt. An der Befragungim 3. Quartal 2022 nahmen 1.461 Leistungserbringer:innen teil. Die Antwortquotelag bei 5,5 Prozent.