LyondellBasell gründet Joint Venture zum Bau einer Anlage zur Sortierung und zum Recycling von Kunststoffabfällen und plant den Bau einer chemischen Recyclinganlage

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - LyondellBasell und 23 Oaks

Investments, Leiferde/Niedersachsen, haben eine Vereinbarung zur Gründung von

Source One Plastics unterzeichnet, einem Joint Venture, das eine

energieeffiziente, fortschrittliche Sortier- und Recyclinganlage für

Kunststoffabfälle in Deutschland bauen wird. Die neue Anlage, die erneuerbare

Energie aus Wind und Biomasse nutzt, soll die Menge an

Kunststoffverpackungsabfällen verarbeiten, die von rund 1,3 Millionen

Bundesbürgern pro Jahr erzeugt wird. Diese Abfälle werden heute nicht recycelt,

sondern meist verbrannt.



Die Anlage von Source One Plastics wird Abfälle aufbereiten, die einen

wesentlichen Teil des Ausgangsmaterials für eine chemische Recyclinganlage

liefern soll, die LyondellBasell am Standort Wesseling, Deutschland, zu

errichten plant. Diese Anlage, in der die firmeneigene MoReTec -Technologie von

LyondellBasell zum Einsatz kommt, wird die erste, einsträngige chemische

Recyclinganlage im Industriemaßstab sein, die die Fähigkeit zur weiteren

Skalierung demonstrieren soll. LyondellBasell betreibt bereits eine MoReTec

-Anlage im semi-industriellen Maßstab an seinem Standort in Ferrara, Italien.