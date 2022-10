Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 11.10.2022

Kursziel: EUR 30,00 (bislang EUR 37,80)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Im vierten Quartal anhaltend schwache Nachfrage erwartet

Vorläufigen Zahlen zufolge hat Surteco in den ersten neun Monaten 2022e Umsätze von ca. EUR 593 Mio. und ein EBIT von rund EUR 41 Mio. erwirtschaftet. Diese Zahlen liegen im Rahmen der bisherigen Guidance. Weil sich aber die Nachfrage vor allem zum Ende des dritten Quartals 2022 markant verschlechtert hat, senkt Surteco die Erwartungen für das Gesamtjahr 2022e. Statt eines operativen Ergebnisses (EBIT), das zuletzt eher am unteren Ende der Bandbreite zwischen EUR 55 und 65 Mio. verortet wurde, rechnet das Unternehmen trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen nunmehr mit einer EBIT-Spanne zwischen EUR 37 und 42 Mio. Einzelheiten zur Entwicklung nach Regionen und Produkten wurden bislang nicht bekannt gegeben, wir vermuten aber, dass insbesondere in Europa die Nachfrage energiekosten- und inflationsbedingt deutlicher zurückgegangen ist als in anderen Regionen und dass hiervon vor allem der Bereich Decoratives betroffen ist.



Nach Anpassung unserer Ergebnisschätzungen und der bewertungsrelevanten Risikoparameter (insbesondere des zwischenzeitlich deutlich gestiegenen 30-jährigen Basiszinses und der Equity Risk Premium) errechnen wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von EUR 30,00 (bislang EUR 37,80). Aufgrund eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 56,3% (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25577.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die SURTECO GROUP Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +4,17 % auf 20,00EUR an der Börse Tradegate.