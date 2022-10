BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sieht beim Vorschlag der Expertenkommission zur Entlastung der Gaskunden noch offene soziale Fragen - dabei geht es vor allem um die Übergangszeit bis zum Wirken der Gaspreisbremse. Miersch sagte am Dienstag vor Journalisten in Berlin, die vorgeschlagene Einmalzahlung im Dezember sei ein wichtiger Schritt. Man werde sich aber anschauen müssen, was im Januar und Februar passiere.

Die Gaspreisbremse für private Haushalte und kleine und mittlere Firmen soll nach den Plänen der Kommission ab März gelten. Miersch war bei deren Sitzungen beratend dabei.