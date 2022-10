Wirtschaft SPD will schnelle Bundestags-Abstimmung über Atomlaufzeiten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit der Ampel-Koalition um die Verlängerung der Laufzeiten der letzten drei Atommeiler kann sich die SPD eine baldige Abstimmung vorstellen. "Wir können die Gesetze auch in der kommenden Sitzungswoche beschließen", sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, am Dienstag dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Würde keine Novelle kommen, gingen alle Atommeiler zum Ende des Jahres vom Netz. Das ist nicht die Haltung der Ampel nach dem zweiten Stresstest", so Mast. "Ich bin zuversichtlich, dass die Koalition hier zu einer tragfähigen Lösung kommt."