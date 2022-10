Der Gesamtbetrag für die Transaktion in Höhe von rund 9,5 Mio. EUR wird wie folgt geregelt:

DOXEE: Abschluss der Transaktion zum Erwerb von 90 Prozent an der Infinica GmbH, einem im CCM tätigen österreichischen Unternehmen, mit Option auf die restlichen 10 Prozent (FOTO) Modena (ots) - Doxee (DOX: IM), innovatives KMU, multinationaler High-Tech-Marktführer im Angebot von Produkten in den Bereichen Kunden-Kommunikationsmanagement, Digitales Kundenerlebnis und Papierlosigkeit, gibt in Bezug auf die Mitteilung vom 13. September 2022 bekannt, dass heute der Abschluss der Transaktion bezüglich des Erwerbs von 90 % der Infinica GmbH ("Infinica") , einem österreichischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software im Fachbereich Kunden-Kommunikationsmanagement ("CCM") spezialisiert hat, mit Kaufoption auf die restlichen 10 % erfolgt ist.

- Rund 8,3 Mio. EUR in Kasse , davon rund 1,1 Mio. EUR mit Hinterlegung auf dem Treuhandkonto der veräußernden Gesellschafter Herbert Liebl, Innovatic GmbH und Jürgen Pfalzer, jeder für den Teil seiner Zuständigkeit. Der Betrag wurde zu rund 2,3 Mio. EUR aus eigenen Mitteln und zu rund 6 Mio. EUR durch die Inanspruchnahme von Bankdarlehen finanziert;

- Rund 1,2 Mio. EUR gezahlt am heutigen Tag durch einen Aktientausch zwischen Eigen-Aktien von Doxee und Infinica-Aktien im Besitz von Herbert Liebl, was ungefähr 10 % des Aktienkapitals dieser entspricht. Die Anzahl der Doxee-Aktien, die Gegenstand des Tauschs sind, wurde auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Kurse der 90 Offenmarkttage vor dem 13. September 2022 bestimmt, dem Datum der Unterzeichnung der verbindlichen Vereinbarung für den Erwerb, und beträgt 102.250 Aktien (entspricht ca. 1,28 % des Grundkapitals von Doxee), mit einem Verkaufspreis je Aktie von 11,4734 EUR.



Die verbleibenden 10 % des Stammkapitals von Infinica, die in den Händen von Herbert Liebl verbleiben, einem Put & Call-Optionsvertrag unterliegen, der in zwei Abschnitten ausgeführt wird: der erste im Jahr 2023 (über 5 %) und der zweite im Jahr 2026 (über die restlichen 5 %) über einen maximalen Gesamtwert von 5 EUR Millionen. Der Erwerb erfolgt auf der Grundlage eines unter Verwendung einer Berechnungsformel festgelegten Preises, die das Umsatzwachstum in Verbindung mit der Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen von Infinica auf bestimmten Märkten berücksichtigt.