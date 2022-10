Trotz Überzeichnung war am Tag des Börsengangs der „echten“ Porsche AG unter der ISIN DE000PAG9113 (455,5 Mio. Vorzugsaktien; nicht gelistete Stammaktien in gleicher Stückzahl bei den Familien Piech und Porsche) von durchdrehenden Reifen nichts zu spüren: Die Aktie verharrte um den Platzierungspreis von 82,50 Euro. Die Porsche AG ist – im Gegensatz zur Beteiligungsgesellschaft Porsche Automobil Holding SE (DE000PAH0038, ab Januar 2023 mit Sperrminorität an der Porsche AG beteiligt) – ein reiner Sportwagenhersteller im Luxussegment mit einem Jahresumsatz von 33,1 Mrd. Euro und einer EBITDA-Marge (nur Automobile) von stattlichen 24,5 Prozent. Wer den defensiven Einstieg in diesen Pure Play aus dem Volkswagen-Konzern sucht, setzt auf Zertifikate.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (Dezember)