Greifbare Long- oder Short-Ansätze sind derzeit nicht vorhanden, eine Erholungsbewegung könnte allerdings kurzzeitig in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 48,75 US-Dollar heranreichen. Sollten keine tieferen Tiefs als heute unterhalb von 43,42 US-Dollar zustande kommen, wird genau dieses Szenario im Anschluss favorisiert. Daher empfiehlt es sich bei bestehenden Positionen den Stopp deutlich nachzuziehen, hierzu wäre der Bereich um 45,19 US-Dollar durchaus ein mögliches Niveau. Neuerliche Verkaufssignale mit Zielen bei 40,00 US-Dollar treten dagegen erst unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 43,04 US-Dollar auf.

Nachhaltige Bodenansätze lassen sich in der aktuellen Phase noch nicht erkennen, wohl aber könnte eine Erholungsbewegung bis an den 50-Tage-Durchschnitt im Rahmen einer 1-2-3-Erholung heranreichen. Aus technischer Sicht ist weiterhin das Zielniveau um 40,00 US-Dollar offen, allerdings sollte nach den Verlusten der letzten Monate auch eine Offensive der Bullen zwingend einkalkuliert werden.

In der letzten technischen Besprechung zu Dow vom 20. September 2022: „ Dow Inc. mit Verkaufssignal “ wurde unterhalb von 47,95 US-Dollar auf einen Rücklauf an 40,00 US-Dollar hingewiesen. Den Tiefpunkt markierte das Papier zuletzt bei 43,04 US-Dollar und stieg kurz darauf auf 46,73 US-Dollar an. Allerdings könnte schon jetzt ein temporärer Stabilisierungsprozess initiiert worden sein, der auf Sicht der nächsten Wochen eine Erholung nach dem schwachen Septembermonat nach sich ziehen könnte. Auf jeden Fall schadet es nicht, bestehende Short-Positionen enger abzusichern.

