Mit über 320.000 USDT in DigitDAO Treasury wird das erste Rückerstattungsangebot die beste Innovation für Web3 DAOs sein

Der angenommene Vorschlag führt möglicherweise zu einer Marktüberhitzung für reine digitale .bit-Konten, da sich Nutzer jetzt kostenlos für reine digitale .bit-Konten registrieren können.

DigitDAO arbeitet mit dem allgemeinen Konzept von NameDAO, das von DID Protocol .bit gefördert wird.

Um Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund zu ermutigen, dezentrale Identitäten zu nutzen und die kulturelle Vielfalt in Web3 zu verbessern, führt .bit das Konzept von NameDAO ein. Durch Transferierung eines Teils des .bit-Protokoll-Umsatzes für DAOs, zielt das .bit-Team darauf ab, mehr Menschen auf der ganzen Welt zu motivieren, ihre Kultur zu verbreiten und über NameDAO leichter auf Web3 zuzugreifen.

Am 15. August kündigte .bit, das Cross-chain DID Protocol an, eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen USD, die von CMB International unter Beteiligung von HashKey Capital, SevenX, QingSong Fund, GSR Ventures, GGV Capital und SNZ betreut wurde.

