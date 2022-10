Benfovir AG hat mit dem Abschluss des ersten Teils der Phase-1-Studie zum Transketolase-Inhibitor Benfo-Oxythiamin (B-OT) einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht

Darmstadt (ots) - Die benfo vir AG, ein deutsches pharmazeutisches Unternehmen,

das sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen gegen Viren wie das SARS-CoV-2-,

Dengue- und Herpesvirus spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass der erste

Teil der klinischen Phase-1-Studie (BV-01-101/ EudraCT-Nummer: 2021-005616-60)

zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von B-OT an

gesunden Probanden erfolgreich abgeschlossen wurde. B-OT ist ein Prodrug, das

den Transketolase-Hemmstoff Oxythiamin freisetzt.



Der Teil der Studie, bei der eine einzelne aufsteigende Dosis verabreicht wurde

(SAD = Single Ascending Dose), zeigte eine sehr gute Sicherheit und

Verträglichkeit von B-OT in 5 Dosisstufen. B-OT, welches einmal täglich in

aufsteigender Dosierung verabreicht wurde, löste keine Nebenwirkungen aus. Nach

einmaliger Verabreichung von B-OT nahm die Exposition des freigesetzten

Wirkstoffs Oxythiamin in Form von C-max und AUC(0-t) mit steigender Dosis leicht

überproportional zu.