Asante Gold erhält bedingte Genehmigung für Notierung an der TSX Venture Exchange

Vancouver, British Columbia – 11. Oktober 2022 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | USOTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien (die „Stammaktien“) an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) erhalten hat. Für die endgültige Genehmigung der Notierung hat das Unternehmen bestimmte Bedingungen zu erfüllen, die von der TSXV verlangt werden. Das Managementteam des Unternehmens arbeitet aktiv an der Erfüllung dieser Notierungsbedingungen. Sobald das Unternehmen diese endgültige Genehmigung erhalten hat, wird es einen Zeitplan für die Notierung veröffentlichen. Bei Notierung an der TSXV werden die Stammaktien voraussichtlich weiterhin unter dem Symbol „ASE“ gehandelt; im Zusammenhang mit diesem Übergang wird das Unternehmen den Widerruf der Börsenzulassung bei der Canadian Securities Exchange beantragen.

David Anthony, der President und CEO, erklärte dazu wie folgt: „Wir freuen uns über den Erhalt dieser bedingten Zulassung von der TSXV und sind davon überzeugt, dass eine Notierung an der TSXV dem Unternehmen und seinen Aktionären mehr Liquidität und mehr Bekanntheit sowie einen besseren Marktzugang für kanadische und internationale Anleger bieten wird. Wir sind ferner der Überzeugung, dass eine TSXV-Notierung einen breiteren Investorenkreis anziehen kann, so etwa Institute mit Investment-Mandaten, in denen bestimmte Börsen vorgegeben sind, unter anderem die TSXV.“

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Produktion von insgesamt 335.000 Unzen Gold in den nächsten 12 Monaten. Das Unternehmen setzt die Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um die Möglichkeiten für eine Förderung bis 2023 zu definieren. Alle Minen und Projekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Asante ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.