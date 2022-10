Neben Modeste und Kobel beginnen auch Karim Adeyemi, Thomas Meunier und Tom Rothe. Nach dem 4:1-Erfolg vor einer Woche in Sevilla kann der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga mit einem weiteren Sieg über die Spanier bereits ins Achtelfinale einziehen./bue/DP/he

"Letzte Saison hat er, glaube ich, 450 Minuten gespielt, davon 120 in der 3. Liga. Jetzt hat er Anfang Oktober schon deutlich mehr. Auch da müssen wir ein wenig aufpassen.", sagte Terzic vor der Partie bei Amazon Prime Video.

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht mit stark veränderter Startelf in das Champions-League-Duell mit dem FC Sevilla. Im Vergleich zum Ligagipfel gegen den FC Bayern (2:2) drei Tage zuvor nimmt Trainer Edin Terzic für die Partie an diesem Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) fünf Änderungen vor. Erstmals seit Anfang September steht Stammkeeper Gregor Kobel wieder im Tor. Anthony Modeste nimmt den Platz des zuletzt überzeugenden Youssoufa Moukoko im Sturmzentrum ein. Der 17-Jährige erhält zunächst eine Pause.

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

ROUNDUP/Kobel zurück im Tor Fünf Änderungen in BVB-Startelf

