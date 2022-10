QATAR FOUNDATION STELLT DAS ANGEBOT AN VERANSTALTUNGEN UND AKTIVITÄTEN DER FIFA WELTMEISTERSCHAFT KATAR 2022(TM) IN DER EDUCATION CITY VOR

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Barrierefreiheit und Inklusion im Mittelpunkt der

QF-Kampagne "It's Only Football if it's For All"



Während die Vorfreude auf die FIFA Fußballweltmeisterschaft Katar 2022(TM) im

ganzen Land und auf der ganzen Welt wächst, hat die Qatar Foundation (QF) das

Programm der in der Education City stattfindenden Veranstaltungen und

Aktivitäten vorgestellt, an denen sich jedermann jederzeit erfreuen kann.



Die WM-Kampagne von QF, die heute bei einer Veranstaltung mit wichtigen

Interessenvertretern unter dem Titel "It's Only Football if it's For All" (Es

ist nur Fußball, wenn er für alle ist) vorgestellt wurde, steht dafür, dass die

erste FIFA Fußballweltmeisterschaft(TM) im Nahen Osten und in der arabischen

Welt die bisher zugänglichste sein wird, und widerspiegelt das Engagement für

integrative Chancen für alle. Dies wird in den kommenden Wochen und während des

Turniers durch eine Reihe von Festivals und Aktivitäten für die breite

Öffentlichkeit in der Education City der Quatar Foundation demonstriert werden.