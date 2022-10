Hase und Igel, Kommentar zur Bank of England von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Die Bank of England demonstriert gerade, wie man einer sich

anbahnenden Finanzkrise nicht begegnen sollte. Ihr Handeln kommt immer wieder zu

spät. Es ist zu zaghaft, und ihren Ankündigungen wird am Markt kein Glauben mehr

geschenkt. Was sich derzeit am Markt für langlaufende britische Staatsanleihen

(Gilts) abspielt, erinnert an das im Märchen von Hase und Igel beschriebene

Wettrennen. So sehr sich der stolze Hase auch abmüht, es tönt ihm doch stets das

"Ick bün all hier" des Igels entgegen, der sich ebenso wenig an die Regeln hält

wie viele Akteure am Finanzmarkt.



In der City war es ein offenes Geheimnis, dass viele britische Pensionsfonds den

finanziellen Hebel ansetzen, um ihren Finanzierungsstatus besser aussehen zu

lassen. Mit Hilfe von Derivaten lassen sich auch Mittel freisetzen, um mit

riskanteren Anlagen als inflationsgeschützten Staatsanleihen ein bisschen mehr

Rendite zu erwirtschaften. Als die Teuerungsrate immer neue Höhen zu erklimmen

begann, riet man Kunden deshalb häufig, lieber in inflationsgeschützte

US-Staatsanleihen (Tips) zu investieren. Denn Gilts werden vor allem von

britischen Pensionsfonds gehalten. Diese Konzentration bei den

Eigentumsverhältnissen birgt im Vergleich zu Tips ein unnötiges Risiko für

Anleger.