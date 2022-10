BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Lage im Land:

"Unabhängig davon, ob das das richtige Zeichen für Sparmaßnahmen ist, wünschte man sich ein hörbares Wort des Bundespräsidenten. Wer, wenn nicht die Person, die dieses Amt innehat, wäre besser geeignet, um uns alle daran zu erinnern, dass am Ende selbst Ölkunden unter Gasmangel leiden, wenn nichts mehr produziert werden kann. Ein Ruck muss durchs Land gehen, forderte einst ein Bundespräsident namens Herzog und prangerte die Lähmung und die Mutlosigkeit in Deutschland an. Ein Ruck, einen Appell an Zusammenhalt, Gemeinsamkeit und Vernunft, das wünscht man sich heute."/yyzz/DP/he