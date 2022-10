HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Ukraine:

"Putin wird seine Bemühungen fortführen, den Westen zu spalten. Der Kremlchef setzt Energie als Waffe ein, der Winter in Europa wird ungemütlich. Er könnte auch versuchen, mit einer Eskalation der Angriffe gegen Zivilisten in der Ukraine wieder mehr Flüchtlinge in die EU zu treiben. Das nukleare Schreckensszenario malt er in der Hoffnung an die Wand, die Angst vor einem Atomkrieg könnte den Westen dazu bringen, die Ukraine fallenzulassen. Wenn das aber geschieht, dann ist der Wettbewerb der Systeme entschieden: Dann hat die Autokratie gegen die Demokratie gesiegt."/yyzz/DP/he