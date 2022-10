BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) wollen an diesem Mittwoch die Anstrengungen der Bundesregierung für mehr Wohnungen in Deutschland skizzieren. Zuvor findet eine Sitzung des bestehenden "Bündnisses zum bezahlbaren Wohnraum" statt. Das Bündnis unterstützt laut Regierung das Ziel, 400 000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, davon 100 000 öffentlich geförderte./bw/DP/he

Regierung will Wohnungsbau in Deutschland vorantreiben

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer