Ziel in Würzburg ist es zunächst, binnen eines Jahres eine Produktionsstrecke zu bauen, an der unter anderem Roboter arbeiten. "Es wird Hightech-Automatisierungstechnik eingesetzt, um Satelliten aus den einzelnen Bauteilen zusammenzusetzen", sagte Schilling. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterstützt mit Bundesmitteln das ZfT beim Aufbau der Forschungsfabrik./aro/DP/zb

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Mit einer Forschungsfabrik für Kleinsatelliten in Würzburg sollen die Grundlagen für eine Serienproduktion von Mini-Satelliten in Deutschland gelegt werden. Ein am unabhängigen Forschungsinstitut Zentrum für Telematik (ZfT) angesiedeltes Team etwa von Informatikern, Maschinenbauern und Elektronikern soll unter anderem herausfinden, wie in kurzer Zeit große Stückzahlen bereitgestellt werden können. "Hunderte pro Jahr zu produzieren, kann in Europa im Moment keiner", sagte ZfT-Vorstand Klaus Schilling. "Einige Fertigungsinseln haben wir jetzt schon in Betrieb."

Kleinsatelliten in Serie - Forschungsfabrik entsteht in Würzburg

