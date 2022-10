Yadea gewinnt prestigeträchtige Nachhaltigkeitspreise für Kohlenstoffneutralität und inspiriert weiter zu nachhaltigem Transport

Bei der Preisverleihung 2022 würdigte das Forum einstimmig die herausragende Leistung von Yadea in Sachen Nachhaltigkeit und verlieh der Marke die zwei begehrtesten Auszeichnungen für Kohlenstoffneutralität. In den letzten Jahren ist Yadea unter dem Motto „Electrify your life." sowohl im Inland als auch im Ausland zu einem Branchenführer in der Förderung von innovativen, kohlenstoffneutralen Geschäftsmodellen und technologiegetriebenem, umweltfreundlichem Transport geworden.

In Bezug auf die Auszeichnung sagte Wang Jiazhong, Executive President der Yadea Technology Group: „Wir glauben, dass der Zweck der Unternehmensinnovation darin besteht, sich die Bedürfnisse der Verbraucher anzuhören und darauf zu reagieren. Wir bei Yadea verstehen, wie wichtig es ist, uns auf die Bedürfnisse unserer Nutzer zu konzentrieren und ihre Werte zu unterstützen. Umweltschutz, kohlenstoffarme Transportlösungen und weitere neue umweltfreundliche Technologien sind wichtig für unsere Nutzer und ein bedeutender Teil der Zukunft, die wir gemeinsam aufbauen wollen."

Yadea wird immer wieder für sein Engagement bei der Entwicklung fortschrittlicher Produkte und modernster Technologien zur Unterstützung von umweltfreundlichem Transport ausgezeichnet. Der Guanneng E8 von Yadea erhielt das erste PCF-Siegel (Products Carbon Footprint, PCF) der Elektrofahrzeugindustrie für die CO2-Bilanz, und die Marke wurde im April erneut von der China Electronic Energy-Saving Technology Association (CEESTA) ausgezeichnet und erhielt das erste Produktsiegel der Branche für die CO2-Bilanz.