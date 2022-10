Die Währung EUR/USD reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,05 % auf 0,971USD an der Börse Forex.

Auch beim koreanischen Won zeigten sich am Morgen Kursgewinne, nachdem die Notenbank des Landes am frühen Morgen den Leitzins angehoben hatte. Sie erhöhte den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 3,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren./jkr/stk

Kursgewinne gab es hingegen beim britischen Pfund, das am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Die britische Notenbank hatte zuletzt die Stützungskäufe am Anleihenmarkt ausgeweitet, nachdem es zu Kursturbulenzen gekommen war.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9713 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 0,9723 Dollar festgesetzt.

